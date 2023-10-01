Ein Fass - ein Ofen - ein Hot TubJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.10.2023: Ein Fass - ein Ofen - ein Hot Tub
91 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12
Die Profi-Handwerker Sven und Benni haben eine Mission: Sie wollen Badespaß und Wellness bei sich im Garten, jedoch ist für einen Pool kein Platz und einen Whirlpool finden sie eher uncool. Deshalb muss ein Hot Tub her! Obwohl die beiden vom Fach sind, wird der Weg bis zum ersten Sprung ins Fass ein emotionales und handwerkliches Auf und Ab. Beim ersten Test rinnt das Wasser durch die Ritzen. Doch Aufgeben ist für die beiden Freunde keine Option.