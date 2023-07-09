Coole Stauraum-Ideen für jede Garage - zum SelbermachenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.07.2023: Coole Stauraum-Ideen für jede Garage - zum Selbermachen
93 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 12
Seit Jahren ist die Garage der Familie Sass mit Werkzeug, Gartenmöbeln, Spielzeug und anderen Gegenständen vollgestellt. Die Autos haben hier keinen Platz mehr und parken daher draußen. Doch das will Sohn Frederik jetzt ändern: Mit smarten DIY-Lösungen schaffen er, DIY-Reporter Cornel und Profihandwerker Tommo Ordnung in der Garage. Sie nutzen den Platz unter der Decke, bauen eine klappbare Werkbank und einen elektrischen Fahrradlift und kreieren so Stauraum.