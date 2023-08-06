Unsere Schrebergärten - Die neue Lust auf LaubeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.08.2023: Unsere Schrebergärten - Die neue Lust auf Laube
92 Min.Folge vom 06.08.2023Ab 12
Schrebergärten sind im Trend. Die Wartelisten sind allerdings lang, genauso wie die Vorschriften. "Abenteuer Leben" begleitet drei leidenschaftliche Schrebergärtner bei ihren Projekten: Thorsten aus Dortmund, Julia aus Köln und Björn in Hamburg. Die drei Kleingärtner aus Deutschland schaffen sich auf ihren Parzellen ihr eigenes grünes Paradies - jeder auf seine ganz unterschiedliche und individuelle Art und Weise.