Abenteuer Leben am Sonntag

Zwei Köche für den Weihnachtsmann

Kabel Eins
Folge vom 17.12.2023
Zwei Köche für den Weihnachtsmann

Zwei Köche für den WeihnachtsmannJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.12.2023: Zwei Köche für den Weihnachtsmann

82 Min.
Folge vom 17.12.2023
Ab 12

Dirk Hoffmann und Felicitas Then haben einen großen Weihnachtswunsch: Sie wollen für den berühmtesten Mann der Welt kochen - den Weihnachtsmann! Doch sie müssen sich erst einmal beweisen: Vier finnische Kochprüfungen stehen auf Felicitas und Dirks Reiseplan. Sie bekommen nur die Zutaten der Gerichte vorgelegt und auch ein Rezept gibt es nicht. Eiseskälte und ungewöhnliche Zubereitungsmethoden machen es den beiden extrem schwer.

