Zwei Köche für den Weihnachtsmann
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.12.2023: Zwei Köche für den Weihnachtsmann
82 Min.Folge vom 17.12.2023Ab 12
Dirk Hoffmann und Felicitas Then haben einen großen Weihnachtswunsch: Sie wollen für den berühmtesten Mann der Welt kochen - den Weihnachtsmann! Doch sie müssen sich erst einmal beweisen: Vier finnische Kochprüfungen stehen auf Felicitas und Dirks Reiseplan. Sie bekommen nur die Zutaten der Gerichte vorgelegt und auch ein Rezept gibt es nicht. Eiseskälte und ungewöhnliche Zubereitungsmethoden machen es den beiden extrem schwer.