Folge vom 21.05.2023: Wrack auf Zack - so kann sich jeder Autofahren leisten
Autofahren bleibt ein teurer Spaß - doch das muss nicht sein. Das möchte Pkw-Experte Franz Kölbl beweisen und hat sich deshalb als Ziel gesetzt, einen günstigen Gebrauchtwagen zu kaufen und für die nächsten Jahre zu restaurieren - und dabei weniger als 2.000 Euro auszugeben. Ob ihm das gelingt? Gemeinsam mit Reporterin Delia Träger macht er das Experiment. Ihr Abenteuer beginnt auf dem Schrottplatz mit dem Kauf eines 34 Jahre alten Audis.