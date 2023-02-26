Der ultimative Zockertisch made in GelsenkirchenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.02.2023: Der ultimative Zockertisch made in Gelsenkirchen
90 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 12
Profi-Gamer Dogu wünscht sich als Zockertisch ein Unikat aus Holz und Epoxidharz. Die Herausforderung: Das Ganze soll nicht nur cool aussehen, sondern auch praktisch sein - mit eingebauter Induktions-Ladestation, unsichtbaren Kabelschächten und viel Stauraum. Aber sein Budget: überschaubar. Als Sven und Benni aus Gelsenkirchen loslegen, merken sie schnell: Dieses Projekt ist der ultimative Endgegner für jeden Hand- und Heimwerker.