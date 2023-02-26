Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 26.02.2023
Abenteuer Leben am Sonntag

90 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 12

Profi-Gamer Dogu wünscht sich als Zockertisch ein Unikat aus Holz und Epoxidharz. Die Herausforderung: Das Ganze soll nicht nur cool aussehen, sondern auch praktisch sein - mit eingebauter Induktions-Ladestation, unsichtbaren Kabelschächten und viel Stauraum. Aber sein Budget: überschaubar. Als Sven und Benni aus Gelsenkirchen loslegen, merken sie schnell: Dieses Projekt ist der ultimative Endgegner für jeden Hand- und Heimwerker.

