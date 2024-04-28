Zum Inhalt springenBarrierefrei
88 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12

Familie Gajko träumt schon lange von einem eigenen Pool. Aber nicht irgendeiner - ein sogenannter Natursandpool soll es sein! Der Clou: Er hat keinen Beckenrand, sondern einen richtigen Strand. Maximal 30.000 Euro soll der komplette Bau des Pools mit neuem Garten kosten. Um die Kosten niedrig zu halten, wollen die Gajkos so viel wie möglich in Eigenregie bauen. Ob das Projekt problemlos umgesetzt werden kann?

