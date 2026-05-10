Cornel reist: Camping in ThailandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.05.2026: Cornel reist: Camping in Thailand
90 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Reisereporter Cornel Bunz wagt ein Urlaubs-Experiment: Mit dem Wohnmobil durch Thailand! Das exotische Badeparadies ist eines der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen - doch beim Thema Camping ist es noch völliges Neuland. Cornel und sein Kameramann Didi testen Wohnmobil und Campingplätze, erkunden Strände und Sehenswürdigkeiten - und wagen sich mit dem Camper sogar mitten nach Bangkok.