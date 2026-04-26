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Abenteuer Leben am Sonntag

Schatzsuche für Erwachsene

Kabel EinsFolge vom 26.04.2026
Schatzsuche für Erwachsene

Schatzsuche für ErwachseneJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.04.2026: Schatzsuche für Erwachsene

92 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Familie Lorenz hat angeblich einen verborgenen Familienschatz. Blöd nur, dass niemand weiß, wo genau der ist. So verborgen ist er also, der Schatz. Vermutet wird, dass er sich im Garten befindet. Hier sollen Carsten Konze und Markus Brüche mit ihren Metalldetektoren den Boden absuchen. Eine Maurerkelle hingegen reicht Schatzsucher Simon Bourne. Er ist auf die Schatzsuche im Schlamm der Londoner Themse spezialisiert. Und er wird schnell fündig ...

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