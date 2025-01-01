Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben Spezial

Die besten Tricks für Ihr Lieblingsessen

Kabel Eins
Die besten Tricks für Ihr Lieblingsessen

Die besten Tricks für Ihr LieblingsessenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Die besten Tricks für Ihr Lieblingsessen

90 Min.Ab 12

Fast die Hälfte der Deutschen liebt Pasta. Auch Philipp gehört dazu, doch nicht immer gelingt ihm die Zubereitung. Deshalb zeigt Chefkoch Achim Müller heute, wie selbstgemachter Nudelteig, Lasagne, Nudelsalat und Milchnudeln richtig lecker werden. Außerdem verwandelt Showkoch Stefan Opgen-Rhein den Klassiker Currywurst in vier verrückte Gerichte. Nur Hingucker oder schmecken die Kreationen auch richtig gut? Chefkoch Alexander Wahi hingegen kredenzt skurrile, kreative Burger.

Alle verfügbaren Folgen