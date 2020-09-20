Von Gold bis Schrott - Das Auto-SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 20.09.2020: Von Gold bis Schrott - Das Auto-Spezial
90 Min.Folge vom 20.09.2020Ab 12
Zwei Tuner aus Norddeutschland haben etwas ganz Verrücktes gewagt und zeigen, wie ein ganz normales Auto zum echten Hingucker wird. Und: Made in China - wer Autozubehör und Pflegeprodukte im Netz kauft, wird oft von den günstigen Preisen der Asiaten überrascht. Handelt es sich bei den Produkten um Schnäppchen oder doch nur um billigen Ramsch? Und: Urlaub mit dem Auto im Ausland: In welchem Land gelten welche Verkehrsregeln? Welche Verkehrssünden können richtig teuer werden?