Abenteuer Leben Spezial
DIY Projekte für den Sommer
89 Min.Ab 12
Die Tage werden länger und heißer, doch der Sommerurlaub ist noch in weiter Ferne? Kein Problem, Superheimwerker Tommo und Reporter Tim holen das Urlaubsfeeling in den heimischen Garten. Aus günstigen Materialien und mit einfachen, handwerklichen Arbeiten zaubern die beiden einen kleinen Gartenpool. Bei Heimwerker Kenny hingegen ist Frühjahrsputz im Keller angesagt. Dabei entdeckt er so manches Schätzchen. Und Phyllis und Marleen testen die besten Garten-Tricks aus dem Internet.