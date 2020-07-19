Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben Spezial

Alltagsjobs weltweit

Kabel EinsFolge vom 19.07.2020
Alltagsjobs weltweit

Alltagsjobs weltweitJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 19.07.2020: Alltagsjobs weltweit

90 Min.Folge vom 19.07.2020Ab 12

Trucks sind in Indien kein bloßes Transportmittel, sie sind das Rückgrat der indischen Ökonomie und auf ihnen wird einfach alles transportiert: vom Elefanten übers Zuckerrohr bis zum ganzen Eisenbahnwaggon. Reporter Alex begibt sich auf die Spuren der fahrenden Kunstwerke. Und: Im afrikanischen Burundi steht Bier aus Bananen hoch im Kurs. Statt Hopfen und Malz verwenden die Bierbrauer hier Bananen und Hirse. Ob das Bananenbier schmeckt?

Alle verfügbaren Folgen