Die besten DIY-Tipps für den Frühling
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 22.03.2020: Die besten DIY-Tipps für den Frühling
Folge vom 22.03.2020
Der Frühling ist da und jetzt heißt es endlich wieder ab in den Garten. Hobby-Gärtner Aida Grigutis und Niklas Hageneier testen, wie man aus Europaletten ein schönes und praktisches Hochbeet ganz einfach selbst bauen kann. Weiter geht es zu Angelique und Kathi, die mithilfe von Heimwerker-Profi David Distelmann ihren Balkon aufpimpen wollen. Und Handwerk Kenny möbelt heute einen alten Gartenschuppen so richtig auf und springt damit voll auf den aktuellen Asientrend-Zug auf.