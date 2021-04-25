Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 25.04.2021: DIY-Projekte für Zuhause
91 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12
Selbermachen liegt im Trend – und mit den richtigen Ideen wird jedes Zuhause im Handumdrehen aufgewertet. Ob „Pimp my Balkon“, ein selbstgebauter Couchtisch, kreative Garderobenlösungen, angesagte Trendböden oder ein praktisches Klapp-Tisch-Regal: DIY-Projekte sparen Geld und bringen Persönlichkeit in die eigenen vier Wände. Doch wie einfach ist der Bau wirklich? Wir zeigen, welche Tricks Zeit sparen, worauf man achten muss und wie auch Einsteiger schnell beeindruckende Ergebnisse erzielen.