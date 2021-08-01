ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 016Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 01.08.2021: ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 016
90 Min.Folge vom 01.08.2021Ab 12
In einer Manufaktur in der Schweiz wird hochwertiger Lachs aus Norwegen verarbeitet – von ausgewählten Züchtern mit hohen Standards. Statt Pellets kommen ganze Holzscheite zum Einsatz, die dem Fisch ein besonderes Aroma geben. Das Ergebnis ist eine feine Delikatesse. Ein Chefkoch zeigt außerdem, welche Zutaten am besten mit dem Lachs harmonieren und wie man ihn richtig genießt.