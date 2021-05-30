Sparfuchs testet billige Camping-AusrüstungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 30.05.2021: Sparfuchs testet billige Camping-Ausrüstung
91 Min.Folge vom 30.05.2021Ab 12
Billige Camping-Gadgets im Check: Sparfuchs Daniel kauft Zelt, Schlafsack, Faltbecher, Stuhl, ausklappbares Besteck und eine angeblich wasserfeste Tasche – für insgesamt rund 50 Euro. Doch halten die Produkte, was sie versprechen? Ist das Zelt groß genug, die Tasche wirklich dicht und der Stuhl bequem? Camping-Profis prüfen die Ausrüstung genau und bewerten Qualität, Verarbeitung und Praxistauglichkeit.