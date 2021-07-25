ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 015Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 25.07.2021: ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 015
90 Min.Folge vom 25.07.2021Ab 12
Beim Grillen gibt es viele Regeln: Fleisch nicht gefroren grillen, Steak nur einmal wenden oder erst nach dem Grillen salzen. Doch stimmt das alles wirklich? Wir nehmen bekannte Grillmythen unter die Lupe und testen sie Schritt für Schritt. Vom Marinieren über Nacht bis zur Frage, ob Fleisch ab 60 Grad noch Rauch annimmt. So wird schnell klar, was beim Grillen wichtig ist – und was man sich sparen kann.