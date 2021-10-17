Schnell, günstig, genial: die besten KüchenhacksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 17.10.2021: Schnell, günstig, genial: die besten Küchenhacks
89 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 12
Diesmal verraten die „Abenteuer Leben“-Kochprofis Christian Henze und Sebastian Dickhaut ihre besten Küchentricks: schnell, günstig und unkompliziert. Ob raffinierte Snack-Ideen, virale Schokoladen-Hacks aus dem Netz oder kreative „Pimp my Bacon“-Tipps für Speck-Fans: Hier ist für jeden etwas dabei. Dazu gibt’s clevere 5-Minuten- und Feierabend-Tricks für alle, die wenig Zeit haben, aber trotzdem lecker kochen wollen.