Abenteuer Leben täglich

Ein Sparfuchs testet Überraschungsboxen aus dem Internet

Kabel Eins
Folge vom 16.03.2021
Ein Sparfuchs testet Überraschungsboxen aus dem Internet

Ein Sparfuchs testet Überraschungsboxen aus dem InternetJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.03.2021: Ein Sparfuchs testet Überraschungsboxen aus dem Internet

44 Min.
Ab 12

Ob Werkzeugboxen, Mystery-Pakete, Überraschungstüten oder ganze Paletten - bei eBay werden allerhand Produkte angeboten, deren Inhalt man im Detail gar nicht kennt. Eine Art Lotteriespiel. Was steckt tatsächlich in solchen Überraschungs-Paketen? Der "Abenteuer Leben"-Sparfuchs macht den Test. Und: Beat Chef Josh gegen Büffel Bill

