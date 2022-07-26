Thema u. a.: Der beste Burger der USAJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.07.2022: Thema u. a.: Der beste Burger der USA
43 Min.Folge vom 26.07.2022Ab 12
Was hat der beste Burger Amerikas mit Rock 'n Roll zu tun? Um diese Antwort zu klären, fliegt "Abenteuer Leben"-Food-Experte David Nöcker nach Tupelo - die Geburtsstätte des angeblich besten Hamburgers der USA und von Elvis Presley. Ob der Burger wirklich rockt, kann der Meistergriller aus Herne nur durch einen Geschmackstest überprüfen.