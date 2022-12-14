Abenteuer Leben täglich Thema u. a.: Europas größte ModelleisenbahnJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.12.2022: Abenteuer Leben täglich Thema u. a.: Europas größte Modelleisenbahn
"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.