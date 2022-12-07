Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.12.2022: Thema u. a.: Hawaii-Mythen
41 Min.Folge vom 07.12.2022Ab 12
Kommt Toast Hawaii aus Hawaii? Haben die Hawaiianer das Surfen erfunden? Und kommt der Hula-Hoop-Reifen vom traditionellen Tanz der Hawaiianer? Diese und weitere Mythen will "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann direkt vor Ort klären. Unter Palmen der beliebten Trauminsel Maui fragt Dirk Köche, Surfer, Hula-Tänzerinnen und andere Einheimische, welche Mythen stimmen und welche frei erfunden sind.