Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Grillen in KolumbienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.11.2022: Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Grillen in Kolumbien
42 Min.Folge vom 29.11.2022Ab 12
Diesmal ist der "Abenteuer Leben"-Koch Dirk Hoffmann in Kolumbien unterwegs. Hier will er ein echtes Asado erleben - ein Grillfest nach kolumbianischer Art. Im Vergleich zu Deutschland steht in Kolumbien nicht der Gastgeber hinter dem Grill, sondern ein professioneller Grillmeister, der sogenannte Asador. Für rund 300 Euro kommt dieser mit Ausrüstung und Fleisch zur Party und begrillt die Gäste den ganzen Tag. Wäre das nicht auch etwas für Deutschland?