Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 06.12.2022
Folge vom 06.12.2022: Thema u.a.: Fastfood Hack Bite Burger

43 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12

Heute stellen sich Sterneköchin Sybille Schönberger und Profikoch Timo Hinkelmann der Herausforderung den Biteburger mit Coleslaw des Fresh Bite” in Frankfurt zu hacken. Das bedeutet, die beiden Köche müssen das Gericht genauestens untersuchen, abschmecken und es dann schlussendlich exakt nachkochen. Das Endergebnis bewertet die Jury, bestehend aus Originalkoch Farhad, Gastro-Kritiker und ehemaligem Profi-Koch Harry Hochheimer sowie Burger-Liebhaber Daniel Schmidt. Es wird also spannend.

