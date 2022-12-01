Thema u.a.: Kuriose Gerichte weltweit mit FeliJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.12.2022: Thema u.a.: Kuriose Gerichte weltweit mit Feli
Folge vom 01.12.2022
Auf dem Teller um die Welt: TV-Köchin Felicitas Then liebt fremde Länder und ihre exotischen Essgewohnheiten. Einige der weltweit kuriosesten Spezialitäten möchte sie in ihrer Küche nachkochen. Zugegeben: Manche klingen recht seltsam. Gelingt es Felicitas, die extravaganten Zutaten zu beschaffen und die Gerichte schmackhaft zuzubereiten?