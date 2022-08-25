Thema u.a.: Kochen in der Wildnis - die besten Outdoor RezepteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.08.2022: Thema u.a.: Kochen in der Wildnis - die besten Outdoor Rezepte
43 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12
Outdoor-Kochbuch-Autorin Felicitas Then kocht am liebsten draußen. Heute gibt's drei kreative und leckere Gerichte vom Feuer - perfekt für den nächsten Grillabend. Pommes oder Currywurst ohne Ketchup? Undenkbar! Die Curtice-Brothers möchten den Soßen-Klassiker revolutionieren - und zwar mit Äpfeln statt Zucker. Und: Warum teuer kaufen, wenn es das Schnäppchen auch tut? Wir testen Mini-Akkuschrauber für den schmalen Geldbeutel.