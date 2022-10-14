Thema u.a.: Küchenbasics: Fesenmairs MessercheckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.10.2022: Thema u.a.: Küchenbasics: Fesenmairs Messercheck
42 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12
Das Problem kennt jeder in der Küche: Jede Menge Messer. Aber braucht man die alle? Nein! Drei Messer reichen völlig aus. Welche drei Messer man wirklich braucht und was die alles können müssen, zeigt uns Chefkoch Thomas Fesenmair. Außerdem in der Sendung: Rezept Ideen von Dirk Hoffmann - jetzt wirds scharf!