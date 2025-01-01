Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Streetfood-Check Berlin
42 Min.Ab 12
Einmal rund um den Globus futtern - und das in Berlin. Achim und Henry düsen wieder für uns durch die Stadt, um Streetfood vom Feinsten zu finden. Dabei entdecken sie neben der österreichischen und deutschen Küche auch Herzhaftes vom Grill beim Perser, Pizza in einem ganz speziellen Club, selbstgemachte Burger und süße Verführungen in einer Milchreisbar. Hier kann jeder nach seiner Fasson satt und glücklich werden. Berlin zeigt sich immer mehr von seiner besten Seite.