Folge vom 14.07.2022: Thema u. a.: Der Reparator 5 - Ebay-Schnäppchen
Lars Gauster ist der Reperator, denn der gelernte Radio- und Fernsehtechniker bringt jedes Teil wieder zum Laufen. Seine Werkstatt ist voll mit kaputten Kaffeemaschinen, elektrischen Zahnbürsten oder alten Röhrenradios. Lars zeigt, wie sich kaputte Teile mit Potential erkennen lassen und mit welchen einfachen Tricks man komplexe Geräte wieder flottmachen kann.