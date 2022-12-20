Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Weltmeisterschaft der Bäcker-JugendJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.12.2022: Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Weltmeisterschaft der Bäcker-Jugend
43 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12
Leckeres Brot und Brötchen, krosses Plundergebäck oder ein kunstvoll gestaltetes Schaustück. Das Leben eines Bäckers kann so schön sein. Die besten ausgelernten Bäcker- Gesellinnen und Gesellen aus 8 verschiedenen Ländern haben sich für die Weltmeisterschaft der Bäckerjugend in Berlin qualifiziert. Auch Team Deutschland mit Susanna Rupp und Tina Marie Reicherter ist dabei. Nun müssen sich die beiden der Herausforderung stellen - im Kampf um den Weltmeisterschafts- Titel.