Thema u. a.: Der Reparator - Thermomix
Lars Gauster ist DER REPARATOR! Er repariert einfach alles, was er in die Finger kriegt - dabei gilt seine besondere Leidenschaft defekten Thermomix-Geräten. Und das hat sich weit über die Grenzen des Wendlands herumgesprochen. Menschen aus aller Welt - von Texas bis Tokio - schicken ihm ihre kaputten High-Tech-Küchenmaschinen. Ob sich das preislich überhaupt lohnt? "Abenteuer Leben" hat den Test gemacht. Und: Kartoffel-Gadgets im Test