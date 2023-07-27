Camping Gadgets im Test 2023Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.07.2023: Camping Gadgets im Test 2023
Die Camping-Saison läuft und man trifft sich auf den Plätzen überall in Deutschland - um den Nachbarn zu beeindrucken hat der ein oder andere einen vermeintlichen Trend dabei. Manchmal kann eine Neuheit aber auch ein Flop sein. Abenteuer Leben Experte Lothar hat sich umgesehen und checkt mit Svenja und Sascha Neuheiten: Kühlbox mit Kompressor, Zelt zum Aufpumpen, Toilette und Waschbecken aus der Box, Alarmanlage und LED-Licht zum Aufblasen…