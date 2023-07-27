Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Camping Gadgets im Test 2023

Kabel EinsFolge vom 27.07.2023
Camping Gadgets im Test 2023

Camping Gadgets im Test 2023Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.07.2023: Camping Gadgets im Test 2023

42 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12

Die Camping-Saison läuft und man trifft sich auf den Plätzen überall in Deutschland - um den Nachbarn zu beeindrucken hat der ein oder andere einen vermeintlichen Trend dabei. Manchmal kann eine Neuheit aber auch ein Flop sein. Abenteuer Leben Experte Lothar hat sich umgesehen und checkt mit Svenja und Sascha Neuheiten: Kühlbox mit Kompressor, Zelt zum Aufpumpen, Toilette und Waschbecken aus der Box, Alarmanlage und LED-Licht zum Aufblasen…

Alle verfügbaren Folgen