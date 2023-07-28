Poolgadgets – Bestseller aus aller WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.07.2023: Poolgadgets – Bestseller aus aller Welt
40 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 12
Weg mit Schwimmnudeln und Co und ran an neues Wasserspielzeug, von dem im Netz bereits Scharen von Fans schwärmen. Ein motorisierter Schwimmreifen, ein Poolspeaker mit Lightshow, aufblasbares Basket- und Volleyball und Beer Pong für den Pool. Abenteuer Leben täglich hat gecheckt, ob die Produkte halten, was sie versprechen.