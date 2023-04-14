Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Gourmet Gipfel – Sterneküche behind the scenes

Kabel EinsFolge vom 14.04.2023
Gourmet Gipfel – Sterneküche behind the scenes

Gourmet Gipfel – Sterneküche behind the scenesJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.04.2023: Gourmet Gipfel – Sterneküche behind the scenes

44 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 12

Kulinarik Deluxe mit geballter Koch-Kompetenz beim Gourmet-Gipfel im spanischen Andalusien. Sechs Köche, fünf Sterne und 2000 leckere Teller. Einladend, fein und lecker sind die Gerichte, die man als Gast aber immer nur fertig sieht. Was alles dafür passieren muss, erfahren wir mit Kolja Kleeberg der uns mit hinter die Kulissen nimmt.

Alle verfügbaren Folgen