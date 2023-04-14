Gourmet Gipfel – Sterneküche behind the scenesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.04.2023: Gourmet Gipfel – Sterneküche behind the scenes
Folge vom 14.04.2023
Kulinarik Deluxe mit geballter Koch-Kompetenz beim Gourmet-Gipfel im spanischen Andalusien. Sechs Köche, fünf Sterne und 2000 leckere Teller. Einladend, fein und lecker sind die Gerichte, die man als Gast aber immer nur fertig sieht. Was alles dafür passieren muss, erfahren wir mit Kolja Kleeberg der uns mit hinter die Kulissen nimmt.