Folge vom 25.08.2023: Dirk Hoffmann auf Kulinarik-Tour in Dubai
Ein Besuch in Dubai ist ein kulinarisches Highlight für alle Gourmets dieser Welt. Denn in kaum einer anderen Stadt weltweit gibt es so viele Nationen, die "ihr eigenes Süppchen kochen". Die Auswahl an Restaurants und die Konkurrenz der Köche ist riesig. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann ist vor Ort und probiert sich durch ganz außergewöhnliche Küchen Dubais und schaut den Köchen über die Schulter.