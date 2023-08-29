Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.08.2023: Stadtpiraten Sibiu/Rumänien
42 Min.Folge vom 29.08.2023Ab 12
Rumänien – hauptsächlich bekannt für Graf Dracula, tiefe Wälder und wilde Bären. Dass es aber noch viel mehr als das zu entdecken gibt, zeigt Abenteuer Leben Reporter Tobi in seinem neuesten Stadtpiraten-Abenteuer. Rund um Sibiu in Rumänien geht es mit dem Enduro-Bike hart ins Gelände. Zudem klären wir: wer kann schneller Knoblauch schälen und wer mehr davon essen? Bei wem beißt der erste Fisch an? Und wer schlägt sich besser im Pflöcke in den Boden schlagen?