Smart einkaufen – das Quiz Teil 5
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.09.2023: Smart einkaufen – das Quiz Teil 5
42 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12
Discounter vs. Supermärkte. Mit welchen Tricks versuchen unsere Einkaufsmärkte, uns das Shoppen so schmackhaft zu machen, dass wir am Ende vielleicht mehr zahlen, als wir eigentlich möchten? Na, kennen Sie die Marketingstrategien? Raten Sie mit! Unser Spar-Experte Sven Lucka hilft bei der Aufklärung. Und: Das Quäntchen mehr Gechmack: Tex-Mex