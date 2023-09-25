Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Smart einkaufen – das Quiz Teil 5

Kabel EinsFolge vom 25.09.2023
Smart einkaufen – das Quiz Teil 5

Smart einkaufen – das Quiz Teil 5Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.09.2023: Smart einkaufen – das Quiz Teil 5

42 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12

Discounter vs. Supermärkte. Mit welchen Tricks versuchen unsere Einkaufsmärkte, uns das Shoppen so schmackhaft zu machen, dass wir am Ende vielleicht mehr zahlen, als wir eigentlich möchten? Na, kennen Sie die Marketingstrategien? Raten Sie mit! Unser Spar-Experte Sven Lucka hilft bei der Aufklärung. Und: Das Quäntchen mehr Gechmack: Tex-Mex

Alle verfügbaren Folgen