Dessert Wars Festival Las VegasJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.09.2023: Dessert Wars Festival Las Vegas
42 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 12
Dessert Wars in Las Vegas. Ganz gleich, ob Krieg der Sterne oder Krieg der Desserts – Abenteuer Leben scheut keine Kosten und Mühen, um das süßeste Fest der Vereinigten Staaten hautnah zu erleben. Denn, was die Amerikaner als Nachtisch auftischen, ist meist größer und süßer, als alles, was wir kennen: von frittiertem Donut-Eis, über Hühnchen im Hörnchen, bis hin zur Pfirsich-Suppe ist wirklich alles dabei! Und: Deftige Küche, bunte Kostüme, feurige Rhythmen – so feiern die Brasilianer.