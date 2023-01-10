Härtetest - Aufnahmeprüfung der PolizeiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.01.2023: Härtetest - Aufnahmeprüfung der Polizei
43 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12
Traumberuf Polizist - jedes Jahr bewerben sich tausende junger Menschen um einen der begehrten Ausbildungsplätze bei der Polizei. Katrin, Robin, Nico und Jakob sind vier von ihnen, die es in die engere Auswahl geschafft haben und sich nun in Nürnberg dem Eignungstest bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei stellen müssen. Doch die Aufnahmeprüfungen sind hart. Wie werden sie abschneiden? Und: Sparfuchs Jonas: Esstisch mit Besteckschublade