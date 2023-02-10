Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Simbabwe: Brathuhn vs. Peri Peri Chicken

Kabel EinsFolge vom 10.02.2023
Simbabwe: Brathuhn vs. Peri Peri Chicken

42 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12

Abenteuer Leben Koch Dirk Hoffmann tritt an gegen eine der selbstbewusstesten Köchinnen Simbabwes. Hazvinei Chimedza ist zweifache Mutter und behauptet von sich das beste Peri Peri Chicken der Welt zu machen. Hoffmann hingegen will mit seinem deutschen Brathähnchen punkten! Wie wird am Ende die internationale Jury entscheiden?

