Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.08.2023: Sparen mit B Ware
42 Min.Folge vom 14.08.2023Ab 12
Kundenretouren, Ausstellungsstücke, Artikel mit kleinen Fehlern. Solche Produkte waren früher unverkäuflich. Heutzutage werden sie als sogenannte B-Waren verkauft. Zum Sparpreis. Aber was kriegt man für sein Geld? Und wie gut sind die Zweite-Wahl-Produkte? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Check. Und: Kann man mit Batterien tatsächlich Feuer machen? Oder einen Elektro-Magneten bauen? Und wie helfen Batterien bei der Smartphone-Bedienung mit Handschuhen im Winter?