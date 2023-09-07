Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Funny Food Las Vegas

Kabel EinsFolge vom 07.09.2023
Funny Food Las Vegas

Funny Food Las VegasJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.09.2023: Funny Food Las Vegas

42 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12

Funny Food in Las Vegas! Oder kurz: super schräge XXL-Portionen. Ob mit Brathähnchen gefüllte Baguette-Hörnchen, riesige Wagyu-Burger-Türme, Sushi Pizza oder Zuckerwatten-Burritos… Die Amerikaner lassen feuchtfröhliche Fast-Food-Träume wahr werden. Dank Las Vegas Foodbloggerin Cindy West wirft unser USA-Food-Reporter Matthias einen fetten Blick hinter die Kulissen. Und: Der größte Wasserpark der Welt in Dubai

Alle verfügbaren Folgen