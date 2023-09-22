Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Skurriles Streetfood Bangkok

Kabel Eins
Folge vom 22.09.2023
Skurriles Streetfood Bangkok

Skurriles Streetfood BangkokJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.09.2023: Skurriles Streetfood Bangkok

43 Min.
Ab 12

Scharf, süß, salzig, skurril und super gut - das Essen in Thailands Hauptstadt ist vor allem vielseitig. Tobi interessieren aber keine Klassiker wie Pad Thai, sondern die wirklichen skurrilen Geschichten. Einen Tag lang probiert er sich zusammen mit der Thailänderin Jeansny durch die pulsierende Hauptstadt. Ein Wechselbad an Gefühlen - bestehend aus Schock, Ekel, Neugier und leckeren Überraschungen - erwartet unseren Reporter.

