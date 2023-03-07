Beste Food-Trucks auf HawaiiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.03.2023: Beste Food-Trucks auf Hawaii
43 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12
Dirk ist auf Hawaii unterwegs, genauer gesagt im Touristenparadies Maui. In Kahului Food Trucks und in Havens soll es die besten Häppchen Hawaiis geben. Und das zum günstigen Preis. Dirk hat extra für uns sein Frühstück am Strand ausgelassen. Denn die Food-Trucks sollen in einer großen Vielfalt Imbisse aus aller Welt anbieten. Eines ist sicher: Hungrig ist Dirk nicht zu seinem Hotel zurückgekehrt.