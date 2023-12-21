Zum Inhalt springenBarrierefrei
Taucher im Einsatz: Die Jagd nach begehrten Jakobsmuscheln in Schottland

Kabel EinsFolge vom 21.12.2023
42 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12

Getauchte Jakobsmuscheln zählen zu den begehrtesten maritimen Delikatessen, denn ihr Fleisch gilt als besonders zart. Doch der Fang selbst ist ein hartes und nicht selten gefährliches Geschäft. Doch was macht Jakobsmuscheln so teuer und so begehrt? Um das herauszufinden, begleitet "Abenteuer Leben" den Jakobsmuschel-Taucher Alasdair Hughson raus aufs Meer.

