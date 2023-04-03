Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Die ungewöhnlichsten Restaurants weltweit

Kabel Eins
Folge vom 03.04.2023
Die ungewöhnlichsten Restaurants weltweit

Die ungewöhnlichsten Restaurants weltweitJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.04.2023: Die ungewöhnlichsten Restaurants weltweit

42 Min.
Folge vom 03.04.2023
Ab 12

"Abenteuer Leben" testet die ungewöhnlichsten Restaurants weltweit: mit dem Ant-Man von den Avengers essen, mit verschlossenen Augen speisen oder umgeben von Haifischen, Rochen und anderen exotischen Fischen ein exklusives 12-Gänge Menü genießen - es gibt so einige besondere kulinarische Erlebnisse. Doch beeinflusst der skurrile Spaßfaktor den Geschmack?

