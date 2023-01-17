Streetfood auf Hawaii mit Dirk HoffmannJetzt kostenlos streamen
Unser Chefkoch Dirk Hoffmann will für uns auf der paradiesisch anmutenden Insel Maui leckere Häppchen testen. Die Auswahl an Food-Trucks, Schnellrestaurants und Imbissbuden ist riesig. Doch wo gibt es was richtig Leckeres zu futtern? Dirk holt einen Kenner zur Hilfe. Einer der bekanntesten Food-Blogger Hawaiis, der sich nur Blake nennt, eilt Dirk zur Hilfe. Zusammen futtern sie sich durch die internationale Street-Food Szene Hawaiis.