Folge vom 15.05.2023: TOP 3 Hoffmanns-Lieblings-Asia-Nudeln
Kennen sie Kwetiau Goreng oder Mi Karie. Oder haben sie schon einmal von den süß sauren Nudelsuppen der Peranakan gehört? Abenteuer Leben entführt sie zu den leckersten Nudelgerichten Malaysias. Weltenbummler und Abenteuer Leben Koch Dirk Hoffmann reist durch den Schmelztiegel Asiens, denn in Malaysia treffen sich die malaiische, die chinesische und die indische Kultur. Der perfekte Ort für Chefkoch Hoffmann seine Top 3 Lieblings Asia Nudeln zu finden!