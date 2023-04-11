Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Roadtrip Arizona - mehr als nur Grand Canyon

Kabel Eins
Folge vom 11.04.2023
Roadtrip Arizona - mehr als nur Grand Canyon

Roadtrip Arizona - mehr als nur Grand CanyonJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.04.2023: Roadtrip Arizona - mehr als nur Grand Canyon

44 Min.Folge vom 11.04.2023Ab 12

Abenteuer Arizona - einer der spektakulärsten Bundesstaaten und eine der kulinarischen Top-Adressen des ganzen Landes! Auf der Suche nach Gold reist "Abenteuer Leben"-Reporter Daniel durch den Wilden Westen und erlebt, neben exotischem Essen wie Klapperschlange, viele spannende Abenteuer. Doch wird Daniel am Ende auch tatsächlich Gold finden?

